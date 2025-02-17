Молина о том, что Роналду назвал себя лучшим игроком в истории: «Это должны сказать другие, а не ты сам. Криштиану – зверь, но для меня лучший Месси»
Науэль Молина рассказал, кого считает лучшим игроком в истории.
– Криштиану Роналду сказал, что он лучший игрок в истории.
– Я с детства наблюдал за Лео [Месси], у меня была возможность делить с ним поле.
По-моему, ты не должен говорить, что ты лучший, это должны сказать другие. Я бы никогда не стал называть себя лучшим в чем бы то ни было. Конечно, с точки зрения моей самооценки я считаю себя лучшим, но я бы никогда не сказал ничего подобного.
Я не сомневаюсь, что Криштиану – зверь, любящий соревноваться, футбольный зверь. Но независимо от того, действительно ли он является лучшим в истории или нет, говорить об этом должны другие. Для меня лучший Лео», – сказал защитник «Атлетико» и сборной Аргентины.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
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