Молина о том, что Роналду назвал себя лучшим игроком в истории: «Это должны сказать другие, а не ты сам. Криштиану – зверь, но для меня лучший Месси»

Науэль Молина рассказал, кого считает лучшим игроком в истории.

– Криштиану Роналду сказал, что он лучший игрок в истории.

– Я с детства наблюдал за Лео [Месси ], у меня была возможность делить с ним поле.

По-моему, ты не должен говорить, что ты лучший, это должны сказать другие. Я бы никогда не стал называть себя лучшим в чем бы то ни было. Конечно, с точки зрения моей самооценки я считаю себя лучшим, но я бы никогда не сказал ничего подобного.

Я не сомневаюсь, что Криштиану – зверь, любящий соревноваться, футбольный зверь. Но независимо от того, действительно ли он является лучшим в истории или нет, говорить об этом должны другие. Для меня лучший Лео», – сказал защитник «Атлетико » и сборной Аргентины.