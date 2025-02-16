Саввиди может вернуться в «Ростов». Процесс приватизации 1/4 акций клуба остановлен («РБ Спорт»)

Иван Саввиди вновь может стать руководителем «Ростова».

Вероятность возвращения 65-летнего бизнесмена в донской клуб появилась на фоне решения и.о. губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, остановившего процесс приватизации 25,99% акций «Ростова», в результате которой клуб, скорее всего, должен был перейти под контроль его нынешнего президента Арташеса Арутюнянца .

В случае приватизации указанной доли Арутюнянц получит 68% акций клуба, который становился бы частным (в госсобственности оставались бы 32% акций).

По данным «РБ Спорт», пауза в процессе приватизации может быть вызвана тем, что управление «Ростовом» пытается взять Саввиди и связанные с ним структуры.

Саввиди уже был президентом «Ростова » с 2002 по 2005 год.