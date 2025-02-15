Итальянская певица заявила, что «Интер» никогда не крал скудетто.

В одном из прошлых интервью певица Rose Villain, болеющая за «Интер », заявила, что ради победы на фестивале в Сан-Ремо готова смириться с вылетом любимой команды в Серию Б.

В интервью Radio Zeta она снова вернулась к своим словам.

– «Интер» в Серии Б или Сан-Ремо?

– Я просто пошутила, потому что оба варианта невозможны: «Интер» не вылетит в Серию Б, а я не выиграю на фестивале. Раз уж это невозможно, то я так и сказала.

Но я суперболельщица, «Интер», вперед, всегда! «Интер» никогда не крал скудетто, и в Серии Б не был, – заявила Rose Villain.

В 2006 году в итальянском футболе произошел коррупционный скандал, выявивший связь клубов с судьями, известный как кальчополи. По его итогам с «Милана», «Фиорентины», «Лацио» и «Реджины» сняли очки в сезоне-2006/07, а «Ювентус» отправили в Серию Б, лишив титула 2006 года, который присудили «Интеру».