«Интер» никогда не крал скудетто, и в Серии Б не был». Итальянская певица Rose Villain о том, согласилась бы она на вылет «нерадзурри» ради победы в Сан-Ремо
В одном из прошлых интервью певица Rose Villain, болеющая за «Интер», заявила, что ради победы на фестивале в Сан-Ремо готова смириться с вылетом любимой команды в Серию Б.
В интервью Radio Zeta она снова вернулась к своим словам.
– «Интер» в Серии Б или Сан-Ремо?
– Я просто пошутила, потому что оба варианта невозможны: «Интер» не вылетит в Серию Б, а я не выиграю на фестивале. Раз уж это невозможно, то я так и сказала.
Но я суперболельщица, «Интер», вперед, всегда! «Интер» никогда не крал скудетто, и в Серии Б не был, – заявила Rose Villain.
В 2006 году в итальянском футболе произошел коррупционный скандал, выявивший связь клубов с судьями, известный как кальчополи. По его итогам с «Милана», «Фиорентины», «Лацио» и «Реджины» сняли очки в сезоне-2006/07, а «Ювентус» отправили в Серию Б, лишив титула 2006 года, который присудили «Интеру».
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