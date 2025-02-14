Россия и Китай создали Тихоокеанскую футбольную конфедерацию в целях сотрудничества в сфере детско-юношеского футбола

Россия развивают сотрудничество с Китаем в сфере детско-юношеского футбола .

Россия и Китай создали Тихоокеанскую футбольную конфедерацию (Pacific Football Confederation). В состав организации вошли представители футбольных организаций двух стран.

«Сотрудничество в области спорта между Россией и Китаем развивается успешно. Теперь и в сфере детско-юношеского футбола.

Наши совместные мероприятия дадут возможность юным спортсменам обеих стран продемонстрировать свой потенциал, а также укрепят дружбу и сотрудничество между Россией и Китаем», – сказал председатель исполнительного комитета Конфедерации Ван Ши Чи.

Этим летом в Китае пройдет первый футбольный турнир с участием стран Тихоокеанского региона и команд из России, а затем аналогичный турнир состоится в России.

В дальнейшем планируются регулярные соревнования между двумя странами, а также различные мероприятия по популяризации футбола среди молодежи.

Основателями Тихоокеанской футбольной конфедерации выступили Харбинская футбольная Академия «Сян Лун», а также хабаровская Академия «Искра».