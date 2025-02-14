Россия и Китай создали Тихоокеанскую футбольную конфедерацию в целях сотрудничества в сфере детско-юношеского футбола
Россия и Китай создали Тихоокеанскую футбольную конфедерацию (Pacific Football Confederation). В состав организации вошли представители футбольных организаций двух стран.
«Сотрудничество в области спорта между Россией и Китаем развивается успешно. Теперь и в сфере детско-юношеского футбола.
Наши совместные мероприятия дадут возможность юным спортсменам обеих стран продемонстрировать свой потенциал, а также укрепят дружбу и сотрудничество между Россией и Китаем», – сказал председатель исполнительного комитета Конфедерации Ван Ши Чи.
Этим летом в Китае пройдет первый футбольный турнир с участием стран Тихоокеанского региона и команд из России, а затем аналогичный турнир состоится в России.
В дальнейшем планируются регулярные соревнования между двумя странами, а также различные мероприятия по популяризации футбола среди молодежи.
Основателями Тихоокеанской футбольной конфедерации выступили Харбинская футбольная Академия «Сян Лун», а также хабаровская Академия «Искра».
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