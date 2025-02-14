Вратарь «Бетиса» Вьейтес нарушил правило 6 секунд в матче с «Гентом» в ЛК. Арбитр назначил свободный удар, бельгийцы не забили, пропустили через минуту и проиграли 0:3

Вратарь «Бетиса» Фран Вьейтес нарушил правило 6 секунд в матче Лиги конференций.

Команда под руководством Мануэля Пеллегрини на выезде обыграла «Гент» (3:0) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

На 70-й минуте матча главный арбитр Хорациу Фесник назначил свободный удар в штрафной площади «Бетиса » из-за того, что голкипер испанского клуба Фран Вьейтес нарушил правило 6 секунд.

23-летний полузащитник Тиагу Араужу пытался закрутить мяч в угол, но не попал в створ ворот. Через минуту «Бетис» забил второй гол, а на 84-й минуте довел счет до разгромного.

Ответный матч состоится в четверг, 20 февраля, в Севилье.