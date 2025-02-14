Вратарь «Бетиса» Вьейтес нарушил правило 6 секунд в матче с «Гентом» в ЛК. Арбитр назначил свободный удар, бельгийцы не забили, пропустили через минуту и проиграли 0:3
Вратарь «Бетиса» Фран Вьейтес нарушил правило 6 секунд в матче Лиги конференций.
Команда под руководством Мануэля Пеллегрини на выезде обыграла «Гент» (3:0) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги конференций.
На 70-й минуте матча главный арбитр Хорациу Фесник назначил свободный удар в штрафной площади «Бетиса» из-за того, что голкипер испанского клуба Фран Вьейтес нарушил правило 6 секунд.
23-летний полузащитник Тиагу Араужу пытался закрутить мяч в угол, но не попал в створ ворот. Через минуту «Бетис» забил второй гол, а на 84-й минуте довел счет до разгромного.
Ответный матч состоится в четверг, 20 февраля, в Севилье.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Marca
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