Лещук о штрафе Дзюбы: «Я бы сидел без зарплаты, если бы говорил все, что думаю. Если штрафовать каждого за оскорбление футболиста в сети, мы бы могли построить академию в любом городе России»

Игорь Лещук прокомментировал штраф Артему Дзюбе из-за интервью.

Нападающий «Акрона » должен заплатить 250 тысяч рублей за интервью, данное «Матч ТВ » в ноябре 2024 года. РПЛ обратилась в комитет по этике, посчитав, что в словах Артема Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера».

– Если бы я говорил все, что думаю, я бы без зарплаты сидел (улыбается). В наших реалиях всегда приходится подбирать слова: что‑то говорить, что‑то не говорить, что‑то в другом формате надо как‑то произносить.

Хочется, чтобы можно было спокойнее высказываться. Если у Артема есть такое мнение, то почему он не может его сказать? Насколько понимаю, все было в рамках приличия, иначе бы интервью не вышло на телевидении. Или нужно про всех говорить только хорошее? Но так не бывает.

Кстати, сколько плохого про Дзюбу за последние годы было сказано. Давайте тогда каждого болельщика будем штрафовать – там побольше оскорблений бывает.

Если штрафовать каждого за оскорбление футболиста в сети, то мы бы на эти деньги могли с нуля построить футбольную академию в любом городе России.

– Ты не жалел о чем‑то сказанном в прессе?

– Да нет, вроде бы ничего страшного не сказал. Всегда говорил, что думаю, придерживался своего мнения.

Да, иногда хочется сказать что‑то большее, но понимаешь, что ты не можешь этого сделать, ограничиваешь себя, соблюдаешь какие‑то регламенты и внутренний нормы, – сказал вратарь «Динамо » Игорь Лещук .