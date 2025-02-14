Гинер о трансферах ЦСКА: «В отличие от других клубов, мы ни о чем не говорим, пока не подписали бумагу. Другие сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно»
Евгений Гинер ответил на вопрос относительно возможных трансферов ЦСКА.
– Болельщики ЦСКА ждут трансферов.
– Как только они будут, как что-то получится, [ЦСКА объявит].
Мы, в отличие от многих других клубов, ни о чем не говорим, пока не подписали бумагу. А другие клубы сначала оповещают, потом не берут. Им не стыдно, а мне стыдно.
– Так все-таки: приобретения будут?
– Еще раз: мне стыдно говорить, пока никого не взяли.
Говорить: «Вы знаете, в принципе, договорился с Роналду и Месси. Еще Холанда забираем у «Манчестер Сити». А потом: «Ой, вы знаете, не получилось»…
Это не про меня. Я делаю, что говорю, – сказал президент ЦСКА Евгений Гинер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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