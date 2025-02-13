Джексон выбыл до апреля из-за травмы бедра. Форвард «Челси» получил повреждение в матче с «Вест Хэмом»
Форвард «Челси» Николас Джексон пропустит около двух месяцев.
The Telegraph сообщает, что Джексон получил травму задней поверхности бедра в матче с «Вест Хэмом» (2:1) 3 февраля. Нападающий «Челси» не вернется на поле как минимум до матча с «Тоттенхэмом», который состоится 2 апреля.
В сезоне-2024/25 Джексон отметился 9 голами и 5 ассистами в 23 матчах АПЛ. Статистику 23-летнего форварда можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Telegraph
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