Леау о 0:1 от «Фейеноорда»: «Милан» не соответствовал уровню этого матча. Не было должного настроя, нужно разобраться, что пошло не так»

Рафаэл Леау критически оценил игру «Милана».

Итальянский клуб уступил «Фейеноорду » (0:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.

«У нас не было того же мужества и агрессии, что показал «Фейеноорд». Мы не соответствовали уровню этого матча. У меня тоже была возможность отличиться в первом тайме, и я не смог ею распорядиться.

Теперь мы отправляемся домой, отдохнем и посмотрим, что сделали не так сегодня. Ответная игра пройдет на «Сан-Сиро », перед нашими фанатами, «Фейеноорду» домашняя публика очень помогла. Мы не сыграли хороший матч, нужно разобраться, что пошло не так.

Оправданий нет, мы должны были действовать так же агрессивно, как и они, выигрывать все единоборства. Но матч закончен, в следующий раз мы должны сыграть лучше. Необходимо подойти с должным настроем к важному матчу Лиги чемпионов, чего сегодня мы не сделали.

Если сделаем это, то выиграем, учитывая качества, которыми обладает наша команда», – отметил вингер «Милана » в интервью Amazon Prime Video Italia.