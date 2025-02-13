Леау о 0:1 от «Фейеноорда»: «Милан» не соответствовал уровню этого матча. Не было должного настроя, нужно разобраться, что пошло не так»
Итальянский клуб уступил «Фейеноорду» (0:1) в первом стыковом матче Лиги чемпионов.
«У нас не было того же мужества и агрессии, что показал «Фейеноорд». Мы не соответствовали уровню этого матча. У меня тоже была возможность отличиться в первом тайме, и я не смог ею распорядиться.
Теперь мы отправляемся домой, отдохнем и посмотрим, что сделали не так сегодня. Ответная игра пройдет на «Сан-Сиро», перед нашими фанатами, «Фейеноорду» домашняя публика очень помогла. Мы не сыграли хороший матч, нужно разобраться, что пошло не так.
Оправданий нет, мы должны были действовать так же агрессивно, как и они, выигрывать все единоборства. Но матч закончен, в следующий раз мы должны сыграть лучше. Необходимо подойти с должным настроем к важному матчу Лиги чемпионов, чего сегодня мы не сделали.
Если сделаем это, то выиграем, учитывая качества, которыми обладает наша команда», – отметил вингер «Милана» в интервью Amazon Prime Video Italia.
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