«Ливерпуль» до 20 матчей продлил серию без поражений в АПЛ – 14 побед, 6 ничьих
Серия «Ливерпуля» без поражений в АПЛ достигла 20 матчей.
Команда Арне Слота сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2) в перенесенном матче 15-го тура АПЛ.
Единственное поражение в этом чемпионате «красные» потерпели 14 сентября – от «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 14 побед и 6 ничьих.
16 февраля «Ливерпуль» встретится в 25-м туре с «Вулверхэмптоном».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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