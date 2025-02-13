«Ливерпуль» до 20 матчей продлил серию без поражений в АПЛ – 14 побед, 6 ничьих

Серия «Ливерпуля» без поражений в АПЛ достигла 20 матчей.

Команда Арне Слота сыграла вничью с «Эвертоном » (2:2) в перенесенном матче 15-го тура АПЛ .

Единственное поражение в этом чемпионате «красные» потерпели 14 сентября – от «Ноттингем Форест» (0:1). С тех пор у них 14 побед и 6 ничьих.

16 февраля «Ливерпуль » встретится в 25-м туре с «Вулверхэмптоном».