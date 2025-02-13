Вратаря «Фейеноорда» получил удар коленом по голове от Феликса в матче с «Миланом». Через 15 минут Велленройтер и Леау столкнулись головами

Вратаря «Фейеноорда» дважды ударился головой в матче с «Миланом».

На 25-й минуте матча Лиги чемпионов Жоау Феликс ударил Тимона Велленройтера коленом в голову, пытаясь добраться до мяча. Врачи около двух минут оказывали помощь голкиперу.

Фото: скриншот трансляции Ziggo Sport

На 40-й минуте Велленройтер столкнулся в штрафной с Рафаэлем Леау: вингер «Милана» выходил к воротам после контратаки, но вратарь случайно ударил португальца головой в голову, пытаясь остановить соперника.

Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не стал показывать карточки ни одному из игроков по итогам обоих эпизодов.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.