Вратаря «Фейеноорда» получил удар коленом по голове от Феликса в матче с «Миланом». Через 15 минут Велленройтер и Леау столкнулись головами
Вратаря «Фейеноорда» дважды ударился головой в матче с «Миланом».
На 25-й минуте матча Лиги чемпионов Жоау Феликс ударил Тимона Велленройтера коленом в голову, пытаясь добраться до мяча. Врачи около двух минут оказывали помощь голкиперу.
Фото: скриншот трансляции Ziggo Sport
На 40-й минуте Велленройтер столкнулся в штрафной с Рафаэлем Леау: вингер «Милана» выходил к воротам после контратаки, но вратарь случайно ударил португальца головой в голову, пытаясь остановить соперника.
Арбитр Хосе Мария Санчес Мартинес не стал показывать карточки ни одному из игроков по итогам обоих эпизодов.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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