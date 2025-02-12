Коул о победном голе «Реала»: «Беллингема можно было бы простить, если бы он смотрел, как забьет Винисиус. Но он ускорился на 92-й минуте. Джуд – абсолютная суперзвезда»
Джо Коул объяснил, почему считает Джуда Беллингема суперзвездой.
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» (3:2) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Англичанин отправил мяч в пустые ворота Эдерсона в компенсированное время.
«Джуд Беллингем провел не лучший матч, но у него есть футбольные инстинкты. Он находится под давлением, но быстро реагирует.
Винисиус вышел один на один и собирался забить гол. Беллингема можно было бы простить, если бы он ждал и смотрел, как его партнер забьет гол.
Но он ускорился на 92-й минуте – на всякий случай. Теперь его имя будет везде. Вот почему он абсолютная суперзвезда», – сказал бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Eurosport
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