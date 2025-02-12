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  • Коул о победном голе «Реала»: «Беллингема можно было бы простить, если бы он смотрел, как забьет Винисиус. Но он ускорился на 92-й минуте. Джуд – абсолютная суперзвезда»
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Коул о победном голе «Реала»: «Беллингема можно было бы простить, если бы он смотрел, как забьет Винисиус. Но он ускорился на 92-й минуте. Джуд – абсолютная суперзвезда»

Джо Коул объяснил, почему считает Джуда Беллингема суперзвездой.

«Реал» обыграл «Манчестер Сити» (3:2) в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Англичанин отправил мяч в пустые ворота Эдерсона в компенсированное время.

«Джуд Беллингем провел не лучший матч, но у него есть футбольные инстинкты. Он находится под давлением, но быстро реагирует.

Винисиус вышел один на один и собирался забить гол. Беллингема можно было бы простить, если бы он ждал и смотрел, как его партнер забьет гол.

Но он ускорился на 92-й минуте – на всякий случай. Теперь его имя будет везде. Вот почему он абсолютная суперзвезда», – сказал бывший полузащитник сборной Англии Джо Коул.

«Сити» с пятью ЦЗ защищался хуже «Реала» – с одним. Пепа накрыли абсолютно все проблемы сезона

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Eurosport
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
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logoДжуд Беллингем
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