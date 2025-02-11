«ПСЖ» не проигрывает 17 матчей – с ноября. Команда Энрике победила в 10 из 11 игр в этом году
«ПСЖ» продлил серию без поражений до 17 матчей.
Команда Луиса Энрике разгромила «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов.
В последний раз парижане уступали 26 ноября – «Баварии» (0:1). С тех пор они победили 14 раз (в том числе по пенальти в игре с «Лансом» в Кубке Франции) и трижды сыграли вничью. В 2025 году у «ПСЖ» 10 побед и одна ничья.
15 февраля действующие чемпионы Франции выступят в гостях у «Тулузы».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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