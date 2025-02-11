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«ПСЖ» не проигрывает 17 матчей – с ноября. Команда Энрике победила в 10 из 11 игр в этом году

«ПСЖ» продлил серию без поражений до 17 матчей.

Команда Луиса Энрике разгромила «Брест» (3:0) в Лиге чемпионов.

В последний раз парижане уступали 26 ноября – «Баварии» (0:1). С тех пор они победили 14 раз (в том числе по пенальти в игре с «Лансом» в Кубке Франции) и трижды сыграли вничью. В 2025 году у «ПСЖ» 10 побед и одна ничья.

15 февраля действующие чемпионы Франции выступят в гостях у «Тулузы».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛуис Энрике
logoБрест
logoлига 1 Франция
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