Финал ЛЧ может пройти в США к 2033 году. УЕФА ведет переговоры с американским агентством по поводу прав на турнир
Как передает The Independent, УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) начали эксклюзивные переговоры с американским агентством Relevent Sports по поводу глобальных коммерческих прав на мужские клубные соревнования Европы в период с 2027 по 2033 годы.
Если сделка будет заключена, это ознаменует конец более чем 30-летнему сотрудничеству УЕФА с TEAM Marketing, которая изначально отвечала за все ключевое брендирование Лиги чемпионов, включая «звездный мяч» и знаменитую музыкальную тему. Более того, под угрозой окажутся до 170 рабочих мест в компании.
В TEAM, как сообщается, шокированы появившейся новостью. В компании негодуют по поводу процесса принятия решения.
Relevent принадлежит миллиардеру и владельцу «Майами Долфинс» Стивену Россу, который давно вынашивает планы проведения значимых матчей европейских клубов в США.
Теперь Relevent близка к заключению сделки с УЕФА, что может привести к проведению матчей Лиги чемпионов в США к 2033 году.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий