Финал ЛЧ может пройти в США к 2033 году. УЕФА ведет переговоры с американским агентством по поводу прав на турнир

Идея проведения финала Лиги чемпионов в США стала ближе к осуществлению.

Как передает The Independent, УЕФА и Ассоциация европейских клубов (ECA) начали эксклюзивные переговоры с американским агентством Relevent Sports по поводу глобальных коммерческих прав на мужские клубные соревнования Европы в период с 2027 по 2033 годы.

Если сделка будет заключена, это ознаменует конец более чем 30-летнему сотрудничеству УЕФА с TEAM Marketing, которая изначально отвечала за все ключевое брендирование Лиги чемпионов, включая «звездный мяч» и знаменитую музыкальную тему. Более того, под угрозой окажутся до 170 рабочих мест в компании.

В TEAM, как сообщается, шокированы появившейся новостью. В компании негодуют по поводу процесса принятия решения.

Relevent принадлежит миллиардеру и владельцу «Майами Долфинс» Стивену Россу, который давно вынашивает планы проведения значимых матчей европейских клубов в США.

Теперь Relevent близка к заключению сделки с УЕФА , что может привести к проведению матчей Лиги чемпионов в США к 2033 году.