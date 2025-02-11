Карбони вернулся в «Интер» из «Марселя» – клубы расторгли аренду. Хавбек восстанавливается после травмы «крестов»

Валентин Карбони вернулся в «Интер» из «Марселя».

«Нерадзурри» объявили о досрочном расторжении договора аренды с французским клубом.

Карбони перешел в «Марсель » в августе 2024 года. В составе французской команды он провел 4 матча, а в октябре получил травму крестообразной связки колена.

Статистику 19-летнего аргентинца можно найти здесь .