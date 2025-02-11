Карбони вернулся в «Интер» из «Марселя» – клубы расторгли аренду. Хавбек восстанавливается после травмы «крестов»
Валентин Карбони вернулся в «Интер» из «Марселя».
«Нерадзурри» объявили о досрочном расторжении договора аренды с французским клубом.
Карбони перешел в «Марсель» в августе 2024 года. В составе французской команды он провел 4 матча, а в октябре получил травму крестообразной связки колена.
Статистику 19-летнего аргентинца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Интера»
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