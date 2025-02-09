  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Ман Сити» остается главным фаворитом Кубка Англии. «МЮ», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поднялись в топ-5
0

«Ман Сити» остается главным фаворитом Кубка Англии. «МЮ», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поднялись в топ-5

Букмекеры обновили коэффициенты на фаворитов Кубка Англии.

В 4-м раунде из розыгрыша вылетели «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». В 3-м раунде турнир покинул «Арсенал». Перед сезоном все эти команды входили в топ-5 фаворитов Кубка.

Главным претендентом на победу в турнире остается «Манчестер Сити».

Обладатель Кубка Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Ман Сити» – 3.50;

2. «Ньюкасл» – 6.50;

3-4. «МЮ» – 8.00;

3-4. «Астон Вилла» – 8.00;

5. «Борнмут» – 10.00. 

Ставочная вики Спортса

Опубликовала: Венера Кравченко
logoТоттенхэм
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
logoАстон Вилла
logoБорнмут
logoНьюкасл
Ставки на спорт
Ставки на футбол
logoМанчестер Сити
logoКубок Англии
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
501.00 – коэффициент, что монетка упадет на ребро во время церемонии подбрасывания на Супербоуле-2025
сегодня, 18:31
1xBet стал беттинг-партнером теннисного турнира ATP в Далласе
сегодня, 17:44
«Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии. На победу «Плимута» в основное время давали 6%
3сегодня, 17:05
Валовой игровой доход Макао снизился на 5,6% после корректировки рынка
сегодня, 15:30
3.50 – Кучеров выиграет «Арт Росс Трофи» в этом сезоне. Россиянин котируется третьим фаворитом
5сегодня, 13:46
«Севилья» не проигрывает дома в 8 из 9 последних матчей. 2.75 – не уступит «Барселоне»
9сегодня, 13:25
«Тоттенхэм» и «Астон Вилла» забили 3+ мяча в 7 из 8 последних очных матчей. 1.50 – укрепление тренда
сегодня, 08:50
21.00 – ресивер «Филадельфии» Эй Джей Браун будет читать роман «Война и мир» во время Супербоула-2025
сегодня, 08:30
6.00 – Рэшфорд получит вызов в сборную Англии в марте
3сегодня, 07:44
«Канзас-Сити» выиграет третий Супербоул подряд, считают букмекеры. Такого в истории НФЛ еще не было
1сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
В Колумбии заблокировали 10 тысяч сайтов и аккаунтов, предлагавших незаконные ставки
сегодня, 16:31
В Бразилии с октября заблокировали около 10 тысяч нелегальных букмекерских сайтов
сегодня, 14:22
«Барса» обыграла «Севилью» шесть раз подряд. Бетторы БЕТСИТИ оценили шансы каталонцев продлить серию
2сегодня, 09:19Промо
Дю Плесси – букмекерский фаворит против Стрикленда на UFC 312
вчера, 19:59
Армения планирует ввести на игорный бизнес налог в 10%
вчера, 19:05
7% – вероятность, что Трэвис Келси сделает предложение Тейлор Свифт во время Супербоула
вчера, 17:52
Игрок «Лиги Ставок» составил экспресс на 5 000 рублей и выиграл 1 483 250 рублей
1вчера, 12:30Промо
«Реал» – «Атлетико»: бетторы БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход дерби
3вчера, 08:17Промо
В 5 из 6 последних матчей между «Челси» и «Брайтоном» было забито 3+ гола. 1.49 – укрепление тренда
вчера, 07:45
«Боруссия» не побеждает «Штутгарт» 5 матчей подряд. 1.96 – серия прервется
вчера, 07:07
Рекомендуем