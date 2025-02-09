«Ман Сити» остается главным фаворитом Кубка Англии. «МЮ», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поднялись в топ-5

Букмекеры обновили коэффициенты на фаворитов Кубка Англии.

В 4-м раунде из розыгрыша вылетели «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». В 3-м раунде турнир покинул «Арсенал». Перед сезоном все эти команды входили в топ-5 фаворитов Кубка.

Главным претендентом на победу в турнире остается «Манчестер Сити».

Обладатель Кубка Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Ман Сити» – 3.50;

2. «Ньюкасл» – 6.50;

3-4. «МЮ» – 8.00;

3-4. «Астон Вилла» – 8.00;

5. «Борнмут» – 10.00.

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