«Ман Сити» остается главным фаворитом Кубка Англии. «МЮ», «Ньюкасл» и «Астон Вилла» поднялись в топ-5
Букмекеры обновили коэффициенты на фаворитов Кубка Англии.
В 4-м раунде из розыгрыша вылетели «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм». В 3-м раунде турнир покинул «Арсенал». Перед сезоном все эти команды входили в топ-5 фаворитов Кубка.
Главным претендентом на победу в турнире остается «Манчестер Сити».
Обладатель Кубка Англии в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Ман Сити» – 3.50;
2. «Ньюкасл» – 6.50;
3-4. «МЮ» – 8.00;
3-4. «Астон Вилла» – 8.00;
5. «Борнмут» – 10.00.
Опубликовала: Венера Кравченко
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