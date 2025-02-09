Ильзат Ахметов: «Зенит» планомерно идет к очередному чемпионству»

Ильзат Ахметов рассказал о целях «Зенита» на текущий сезон Мир РПЛ.

Команда под руководством Сергея Семака занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ , набрав 39 очков в 18 турах. В пятницу «Зенит» одержал победу над «Ростовом» со счетом 2:1 и вышел в финал Winline Зимнего кубка РПЛ, который проходит в Абу‑Даби.

«Никаких проблем нет в этом плане, никакого давления на себя не ощущаю. Хорошо ощущая себя с первого дня сборов. Год для меня был сложный: травмы, мало игрового времени.

Но есть сборы, есть время показывать и доказывать свою состоятельность. Стараюсь максимум показывать, чтобы будущий год был лучше предыдущего для меня.

Что касается команды, то мы планомерно идем к той задаче, которая перед нами стоит – очередному чемпионству», – сказал полузащитник «Зенита ».