У «Реала» ни одного удара в створ в 1-м тайме дерби, у «Атлетико» – один

«Реал» ни разу не попал в створ «Атлетико» в 1-м тайме.

Команда Карло Анчелотти принимает «Атлетико » в 23-м туре Ла Лиги (0:1, перерыв).

В первом тайме «Реал » нанес по воротам соперника 7 ударов, ни один из которых не пришелся в створ ворот Яна Облака. При этом команда владела мячом 61% времени.

«Матрасники», в свою очередь, пробили 5 раз (1 в створ). Хулиан Альварес открыл счет с пенальти.