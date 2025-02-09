У «Реала» ни одного удара в створ в 1-м тайме дерби, у «Атлетико» – один
«Реал» ни разу не попал в створ «Атлетико» в 1-м тайме.
Команда Карло Анчелотти принимает «Атлетико» в 23-м туре Ла Лиги (0:1, перерыв).
В первом тайме «Реал» нанес по воротам соперника 7 ударов, ни один из которых не пришелся в створ ворот Яна Облака. При этом команда владела мячом 61% времени.
«Матрасники», в свою очередь, пробили 5 раз (1 в створ). Хулиан Альварес открыл счет с пенальти.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
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