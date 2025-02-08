«Аталанта» при Гасперини 25 раз забила 5+ голов в матче Серии А – больше всех с момента назначения тренера. У «Интера» 21 игра
«Аталанта» Джан Пьеро Гасперини чаще других в Италии забивает 5+ голов за матч.
Клуб из Бергамо разгромил «Верону» (5:0) в 24-м туре Серии А.
Этот матч стал 25-м для «Аталанты» под руководством итальянца, в котором команда забила 5 и более голов в матче чемпионата. Это лучший показатель в Италии с момента назначения Гасперини в сезоне-2016/17.
У ближайшего конкурента «Интера» – на 4 меньше.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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