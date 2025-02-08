«Аталанта» при Гасперини 25 раз забила 5+ голов в матче Серии А – больше всех с момента назначения тренера. У «Интера» 21 игра

«Аталанта» Джан Пьеро Гасперини чаще других в Италии забивает 5+ голов за матч.

Клуб из Бергамо разгромил «Верону» (5:0) в 24-м туре Серии А.

Этот матч стал 25-м для «Аталанты» под руководством итальянца, в котором команда забила 5 и более голов в матче чемпионата. Это лучший показатель в Италии с момента назначения Гасперини в сезоне-2016/17.

У ближайшего конкурента «Интера» – на 4 меньше.