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  • Сансет набрал 18 очков за хет-трик «Жироне». У нападающего «Атлетика» 11 голов в 19 матчах Ла Лиги
Фэнтези
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Сансет набрал 18 очков за хет-трик «Жироне». У нападающего «Атлетика» 11 голов в 19 матчах Ла Лиги

«Атлетик» дома разгромил «Жирону» в 23-м туре Ла Лиги (3:0).

Все голы в матче забил Ойан Сансет, на это у полузащитника «Атлетика» ушло 37 минут. За игру у него 18 очков в фэнтези-турнире Ла Лиги на Спортсе (+2 за игру, +15 за голы, +1 за сухой матч), его выбрали 8,28% игроков?

Это первый хет-трик Сансета за «Атлетик» за 2 года, до этого он забивал 3 мяча в ворота «Кадиса» в феврале 2023 года. Всего в нынешнем сезоне Ла Лиги у него 11 голов в 19 матчах, он – лучший бомбардир команды.

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Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Ла Лиги на Спортсе’‘
logoОйан Сансет
logoЛа Лига
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