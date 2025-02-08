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  • Тренер «Монако» Хюттер о «ПСЖ»: «Лучшая команда в Европе, возможно. Серьезный претендент на победу в ЛЧ, как и «Интер», с которым мы играли»
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Тренер «Монако» Хюттер о «ПСЖ»: «Лучшая команда в Европе, возможно. Серьезный претендент на победу в ЛЧ, как и «Интер», с которым мы играли»

Ади Хюттер высоко оценил игру «ПСЖ» в этом сезоне.

Парижане разгромили «Монако» (4:1) в 21-м туре Лиги 1.

– Это лучший «ПСЖ», с которым вам приходилось сталкиваться?

– Это лучшая версия «ПСЖ», которую я видел. Они впечатлили и были явно лучше.

Я уже полтора года здесь, в «Монако», и, возможно, им потребовалось время, чтобы выстроить тактику и стиль игры этой команды. Мне нравится, как Луис Энрике видит футбол.

Как и миланский «Интер», с которым мы играли, они являются серьезным претендентом на победу в Лиге чемпионов. Возможно, на данный момент это лучшая команда в Европе. Их качества, особенно в атаке, представляют опасность для любой команды, – заявил главный тренер «Монако».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Le Parisien
logoПСЖ
logoМонако
logoлига 1 Франция
logoсерия А Италия
logoАди Хюттер
logoИнтер
logoЛига чемпионов УЕФА
logoЛуис Энрике
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