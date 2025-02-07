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  • Бонифасе расстроен из-за отмены перехода в «Аль-Наср» – он мог зарабатывать 45 млн евро в год. «Байер» думает увеличить форварду оклад
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Бонифасе расстроен из-за отмены перехода в «Аль-Наср» – он мог зарабатывать 45 млн евро в год. «Байер» думает увеличить форварду оклад

Виктор Бонифасе расстроен из-за неперехода в Саудовскую Аравию.

Нападающий «Байер» очень расстроился из-за того, что его трансфер в «Аль-Наср» был отменен.

Как пишет журналист Кристиан Фальк, футболист мог бы зарабатывать 45 миллионов евро в год в течение трех сезонов. Сам немецкий клуб мог выручить 70 миллионов евро за сделку по игроку.

Однако клуб из Саудовской Аравии решил подписать Джона Дурана из «Астон Виллы».

Отмечается, что «Байер» рассматривает вариант с продлением договора с Бонифасе с более выгодными условиями.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: the Daily Briefing
logoВиктор Бонифасе
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoБайер
logoбундеслига Германия
logoАль-Наср Эр-Рияд
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