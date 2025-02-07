Ираола – лучший тренер АПЛ в январе. Тренер «Борнмута» обошел Гвардиолу, Артету и Хау

Андони Ираола стал лучшим тренером АПЛ в январе.

42-летний испанский специалист выиграл награду во второй раз.

«Борнмут » одержал три победы и один раз сыграл вничью в четырех матчах в прошлом месяце.

На выигрыш в номинации также претендовали Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал») и Эдди Хау («Ньюкасл»).

На данный момент «Борнмут» находится на 7-м месте в таблице АПЛ , набрав 40 очков в 24 матчах.