Защитник «Осасуны» Катена сзади в прыжке ударил Мендеса шипами в область лопатки в игре с «Сосьедадом». Это его 4-е удаление за три сезона
Алехандро Катена опасно сыграл против Браиса Мендеса.
«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Осасуну» в матче Кубка Испании (2:0).
В одном из эпизодов встречи защитник гостей Катена сзади в прыжке ударил Браиса Мендеса шипами в область лопатки. После просмотра ВАР судья матча удалил игрока с поля.
Фото: кадр из трансляции Movistar
Катена получил свою четвертую красную карточку в «Осасуне» во всех соревнованиях, все четыре – с сезона-2022/23. За этот период только Чими Авила из «Бетиса» заработал больше удалений – 5. 4 красных карточки также на счету у пяти других игроков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Movistar
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