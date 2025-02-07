Защитник «Осасуны» Катена сзади в прыжке ударил Мендеса шипами в область лопатки в игре с «Сосьедадом». Это его 4-е удаление за три сезона

Алехандро Катена опасно сыграл против Браиса Мендеса.

«Реал Сосьедад» на своем поле обыграл «Осасуну» в матче Кубка Испании (2:0).

В одном из эпизодов встречи защитник гостей Катена сзади в прыжке ударил Браиса Мендеса шипами в область лопатки. После просмотра ВАР судья матча удалил игрока с поля.

Фото: кадр из трансляции Movistar

Катена получил свою четвертую красную карточку в «Осасуне» во всех соревнованиях, все четыре – с сезона-2022/23. За этот период только Чими Авила из «Бетиса» заработал больше удалений – 5. 4 красных карточки также на счету у пяти других игроков.