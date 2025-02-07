Ферран сделал хет-трик к 30-й минуте матча с «Валенсией»

Ферран Торрес сделал хет-трик в Кубке Испании.

Вингер «Барселоны» забил три гола «Валенсии» в матче 1/4 финала. 24-летний футболист отличился на 3-й, 23-й и 30-й минутах.

Это первый хет-трик Феррана с 21 января 2024 года – тогда он трижды поразил ворота «Бетиса».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Валенсия » – «Барселона » (0:4, первый тайм).