Пьянич о Москве: «У меня потрясающая жизнь, это один лучших городов мира, очень красивый – меня это удивило»

Миралем Пьянич доволен проживанием в столице России.

«У меня потрясающая жизнь в Москве, я изучил город, мне все нравится. До этого я лишь два раза был в Москве, когда играл против «Локомотива» и ЦСКА.

Очень красивый город, и, честно говоря, меня это удивило. Москва, конечно же, один лучших городов мира.

Я счастлив в ЦСКА, люди любезны ко мне, помогают адаптироваться ко всему новому», – сказал полузащитник ЦСКА .