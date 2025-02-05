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  • Пьянич о Москве: «У меня потрясающая жизнь, это один лучших городов мира, очень красивый – меня это удивило»
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Пьянич о Москве: «У меня потрясающая жизнь, это один лучших городов мира, очень красивый – меня это удивило»

Миралем Пьянич доволен проживанием в столице России.

«У меня потрясающая жизнь в Москве, я изучил город, мне все нравится. До этого я лишь два раза был в Москве, когда играл против «Локомотива» и ЦСКА.

Очень красивый город, и, честно говоря, меня это удивило. Москва, конечно же, один лучших городов мира.

Я счастлив в ЦСКА, люди любезны ко мне, помогают адаптироваться ко всему новому», – сказал полузащитник ЦСКА.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoМиралем Пьянич
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
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