«Спартаку» предлагали Ундера. Клуб отказался от подписания вингера «Фенербахче» (Metaratings)
«Спартак» отказался от подписания Дженгиза Ундера.
Как сообщает Metaratings.ru, в зимнее трансферное окно красно-белым предлагали кандидатуру вингера «Фенербахче».
Спортивный блок клуба отказался от подписания экс-футболиста «Ромы» в пользу других вариантов для усиления. В ближайшее время к команде могут присоединиться нападающий Леви Гарсия и вингер Пабло Солари.
В текущем розыгрыше чемпионата Турции Ундер провел 3 матча и не отличился результативными действиями.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
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