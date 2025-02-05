«Спартаку» предлагали Ундера. Клуб отказался от подписания вингера «Фенербахче» (Metaratings)

«Спартак» отказался от подписания Дженгиза Ундера.

Как сообщает Metaratings.ru, в зимнее трансферное окно красно-белым предлагали кандидатуру вингера «Фенербахче ».

Спортивный блок клуба отказался от подписания экс-футболиста «Ромы» в пользу других вариантов для усиления. В ближайшее время к команде могут присоединиться нападающий Леви Гарсия и вингер Пабло Солари.

В текущем розыгрыше чемпионата Турции Ундер провел 3 матча и не отличился результативными действиями.