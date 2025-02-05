«Аталанта» вылетела из Кубка Италии через 5 дней после шутки Гасперини о задаче сделать требл
«Аталанта» вылетела из Кубка Италии через 5 дней после шутки Гасперини о требле.
Во вторник клуб из Бергамо завершил выступление в кубковом турнире, проиграв «Болонье» (0:1) на стадии 1/4 финала.
30 января главный тренер команды Джан Пьер Гасперини пошутил, что «Аталанта» собирается сделать требл, выиграв Лигу чемпионов, Серию А и Кубок страны: «Аталанте» нравится в ЛЧ, это не барный турнир. Цель – выиграть ее. А вообще нет, цель – требл».
Отметим, что в розыгрыше чемпионата страны победитель Лиги Европы прошлого года занимает 3-е место после 23 туров, набрав 47 очков.
В Лиге чемпионов команда заняла 9-е место на общем этапе и сыграет с «Брюгге» за выход в 1/8 финала.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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