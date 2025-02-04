Сербия и Албания примут Евро U21 в 2027 году. Их заявка была единственной

Албания и Сербия выбраны хозяевами чемпионата Европы U21 2027 года.

Сегодня состоялось заседание исполкома УЕФА, на котором решался вопрос о месте проведения финального турнира чемпионата Европы среди игроков до 21 года в 2027 году.

Совместная заявка Албании и Сербии была единственной.

Турнир с участием 16 команд пройдет на четырех стадионах в Албании (Тирана, Шкодра, Эльбасан и Рогожина) и четырех стадионах в Сербии (Нови-Сад, Лозница, Лесковац и Заечар).

Матч-открытие состоится в Сербии, а финал пройдет в Албании. Обе страны получат автоматические места в финальной стадии турнира, отборочные матчи за оставшиеся 14 путевок будут проходить в 2026 и 2027 годах.