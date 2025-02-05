«Аталанта» вылетела из Кубка Италии, проиграв «Болонье» в четвертьфинале – 0:1
«Аталанта» уступила «Болонье» (0:1) в 1/4 финала Кубка Италии.
Спортс’’ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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