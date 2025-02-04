«Ренн» арендовал хавбека «Марселя» Коне за 1 млн евро с правом выкупа за 14 млн
Исмаэль Коне стал игроком «Ренна».
Красно-черные объявили о подписании полузащитника «Марселя» на правах аренды до конца сезона.
По информации Фабрицио Романо, за аренду игрока «Ренн» заплатит 1 миллион евро. Также у клуба есть право выкупа игрока за 14 млн.
В текущем сезоне Лиги 1 Коне провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Ренна»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем