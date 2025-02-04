«Ренн» арендовал хавбека «Марселя» Коне за 1 млн евро с правом выкупа за 14 млн

Исмаэль Коне стал игроком «Ренна».

Красно-черные объявили о подписании полузащитника «Марселя » на правах аренды до конца сезона.

По информации Фабрицио Романо, за аренду игрока «Ренн » заплатит 1 миллион евро. Также у клуба есть право выкупа игрока за 14 млн.

В текущем сезоне Лиги 1 Коне провел 8 матчей и не отличился результативными действиями. Его статистика – здесь .

Фото: https://x.com/staderennais/