«Борнмут» за 12 млн евро плюс бонусы купил лучшего бомбардира «Лорьяна» Крупи. 18-летний форвард останется в Лиге 2 до конца сезона

«Борнмут» подписал лучшего бомбардира «Лорьяна».

18-летний центральный нападающий Эли Жуниор Крупи подписал соглашение с английским клубом.

Футболист продолжит играть за французский клуб на правах аренды до завершения нынешнего сезона.

«Борнмут » выплатит 12 миллионов евро плюс бонусы за переход французского форварда, сообщил журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Эли Жуниор Крупи является лучшим бомбардиром «Лорьяна» , забив 9 голов и сделав 2 передачи в 17 матчах Лиги 2.

На данный момент «Лорьян» лидирует в таблице первого дивизиона чемпионата Франции, набрав 43 очка в 21 игре.