«Борнмут» за 12 млн евро плюс бонусы купил лучшего бомбардира «Лорьяна» Крупи. 18-летний форвард останется в Лиге 2 до конца сезона
«Борнмут» подписал лучшего бомбардира «Лорьяна».
18-летний центральный нападающий Эли Жуниор Крупи подписал соглашение с английским клубом.
Футболист продолжит играть за французский клуб на правах аренды до завершения нынешнего сезона.
«Борнмут» выплатит 12 миллионов евро плюс бонусы за переход французского форварда, сообщил журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне Эли Жуниор Крупи является лучшим бомбардиром «Лорьяна», забив 9 голов и сделав 2 передачи в 17 матчах Лиги 2.
На данный момент «Лорьян» лидирует в таблице первого дивизиона чемпионата Франции, набрав 43 очка в 21 игре.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Борнмута»
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