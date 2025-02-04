«Наполи» арендовал Окафора у «Милана» за 1,5 млн евро. Опция выкупа вингера – 23,5 млн

«Милан» отдал Ноа Окафора в аренду «Наполи».

Неаполитанцы заплатят за аренду вингера 1,5 млн евро. Предусмотрена опция выкупа швейцарца за 23,5 млн евро.

В этом сезоне Окафор провел 11 матчей в Серии А, отметившись одним голом. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь .