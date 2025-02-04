«Наполи» арендовал Окафора у «Милана» за 1,5 млн евро. Опция выкупа вингера – 23,5 млн
«Милан» отдал Ноа Окафора в аренду «Наполи».
Неаполитанцы заплатят за аренду вингера 1,5 млн евро. Предусмотрена опция выкупа швейцарца за 23,5 млн евро.
В этом сезоне Окафор провел 11 матчей в Серии А, отметившись одним голом. С полной статистикой 24-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Наполи»
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