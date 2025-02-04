«Нойер – икона «Баварии», лучший вратарь поколения. Пример на поле и за его пределами». Эберль о продлении контракта
Макс Эберль высказался о продлении контракта с Мануэлем Нойером.
38-летний голкипер подписал новое соглашение с «Баварией», рассчитанное до июня 2026 года.
«Мануэль Нойер – лучший вратарь своего поколения и икона «Баварии». В наше время, когда речь идет о вратарской игре, вы говорите о Мануэле Нойере, и так во всем мире. Он является абсолютным примером для подражания, как на поле, так и за его пределами. Мы рады, что эти уникальные и успешные отношения продолжатся», – сказал спортивный директор «Баварии».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
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