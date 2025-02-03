«Аталанта» арендовала у «Болоньи» защитника Поша с опцией выкупа
«Аталанта» объявила о переходе Штефана Поша.
Бергамаски арендовали защитника у «Болоньи» до конца сезона. У них есть право выкупа австрийца.
Пош выступает в Серии А с сезона-2022/23. В текущем чемпионате на его счету 14 игр. Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Фото: atalanta.it
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Аталанты»
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