«Аталанта» арендовала у «Болоньи» защитника Поша с опцией выкупа

«Аталанта» объявила о переходе Штефана Поша.

Бергамаски арендовали защитника у «Болоньи» до конца сезона. У них есть право выкупа австрийца.

Пош выступает в Серии А с сезона-2022/23. В текущем чемпионате на его счету 14 игр. Подробно со статистикой 27-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .

Фото: atalanta.it