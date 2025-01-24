«Рома» купила вратаря Голлини у «Аталанты»

«Рома» подписала голкипера Пьерлуиджи Голлини.

29-летний игрок был приобретен у «Аталанты». В римском клубе он получит номер 95.

Ранее итальянец также выступал за «Верону», «Фиорентину», «Наполи» и «Дженоа». Всего на его счету 139 матчей в Серии А. Кроме того, футболист представлял «Астон Виллу» и «Тоттенхэм» в АПЛ.

В этом сезоне Голлини провел 7 матчей в серии А, из них 1 – на ноль. С полной статистикой вратаря можно ознакомиться здесь .

Фото: asroma.com