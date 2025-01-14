«Лейпциг» отказался от аренды Окафора из «Милана» после медосмотра
Трансфер Ноа Окафора в «РБ Лейпциг» сорвался.
Сообщалось, что немецкий клуб возьмет полузащитника «Милана» в аренду с правом выкупа за 25 млн евро.
Однако «Лейпциг» отказался от подписания 24-летнего игрока после медосмотра, пишет журналист Sky Sport Филипп Хинце. Швейцарец не готов играть в ближайшее время – он восстанавливается после травмы икроножной мышцы.
В 11 матчах текущего сезона Серии А Окафор забил 1 гол. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Филиппа Хинце
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