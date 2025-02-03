«Вест Хэм» вернул Уорд-Проуза. Хавбек был в аренде в «Ноттингеме»
Джеймс Уорд-Проуз вернулся в «Вест Хэм».
«Молотобойцы» объявили о возвращении 30-летнего полузащитника из «Ноттингем Форест», где тот играл на правах аренды.
В текущем сезоне АПЛ футболист провел 9 матчей, отметившись 1 результативным пасом. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Вест Хэма»
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