«Брайтон» купил лучшего бомбардира «Нюрнберга» Цимаса за 25 млн евро. Форвардом интересовался «Ливерпуль»
Стефанос Цимас перешел в «Брайтон» из «Нюрнберга».
Английский клуб объявил о подписании 19-летнего нападающего. Стороны заключили контракт до 2030 года. Грек останется в «Нюрнберге» до конца этого сезона.
По информации Бена Джейкобса, сумма сделки составила 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к Цимасу проявляет «Ливерпуль».
В текущем сезоне 2-й Бундеслиги Стефанос провел 17 матчей и забил 10 голов, он лучший бомбардир команды. Статистику форварда можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Брайтона»
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