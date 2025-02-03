«Брайтон» купил лучшего бомбардира «Нюрнберга» Цимаса за 25 млн евро. Форвардом интересовался «Ливерпуль»

Стефанос Цимас перешел в «Брайтон» из «Нюрнберга».

Английский клуб объявил о подписании 19-летнего нападающего. Стороны заключили контракт до 2030 года. Грек останется в «Нюрнберге» до конца этого сезона.

По информации Бена Джейкобса, сумма сделки составила 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось , что интерес к Цимасу проявляет «Ливерпуль».

В текущем сезоне 2-й Бундеслиги Стефанос провел 17 матчей и забил 10 голов, он лучший бомбардир команды. Статистику форварда можно найти здесь .

Фото: https://www.brightonandhovealbion.com/