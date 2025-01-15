«Ливерпулю» интересен 19-летний форвард «Нюрнберга» Цимас
«Ливерпуль» заинтересован в трансфере нападающего Стефаноса Цимаса.
19-летний игрок выступает за «Нюрнберг» на правах аренды из ПАОК.
Как сообщает Sky Sport, клуб хочет воспользоваться опцией выкупа за 18 млн евро, чтобы перепродать игрока летом за фиксированную сумму в 25 млн евро.
Утверждается, что «Ливерпуль» уже связался как с «Нюрнбергом», так и со стороной футболиста. Однако к греку также проявляют интерес клубы Бундеслиги, «Челси», «Брайтон» и «Астон Вилла».
В этом сезоне Цимас сыграл в 14 матчах 2-й Бундеслиги, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи. Форвард также выступает за сборную Греции U21. Подробная статистика доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sport
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