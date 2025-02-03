Райс набрал 9 очков за матч с «Ман Сити». У полузащитника «Арсенала» 2 ассиста

«Арсенал» дома разгромил «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ (5:1).

Во 2-м тайме Деклан Райс отдал 2 ассиста: на Майлза Льюис-Скелли и Итана Нванери . За игру у полузащитника «Арсенала » 9 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +6 за ассисты), его выбрали 2,59% игроков.

Райс сделал результативное действие в матче чемпионата впервые с конца декабря прошлого года, тогда в 17-м туре против «Кристал Пэлас » было 1+1. Всего у полузащитника в сезоне АПЛ гол и 3 ассиста.

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