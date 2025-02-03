Райс набрал 9 очков за матч с «Ман Сити». У полузащитника «Арсенала» 2 ассиста
«Арсенал» дома разгромил «Манчестер Сити» в 24-м туре АПЛ (5:1).
Во 2-м тайме Деклан Райс отдал 2 ассиста: на Майлза Льюис-Скелли и Итана Нванери. За игру у полузащитника «Арсенала» 9 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+3 за полный матч, +6 за ассисты), его выбрали 2,59% игроков.
Райс сделал результативное действие в матче чемпионата впервые с конца декабря прошлого года, тогда в 17-м туре против «Кристал Пэлас» было 1+1. Всего у полузащитника в сезоне АПЛ гол и 3 ассиста.
Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези АПЛ на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем