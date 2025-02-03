Стоунз про 1:5 с «Арсеналом»: «Я зол и разочарован, наша гордость задета. Не сказал бы, что время «Ман Сити» закончилось – трудности случаются у всех, нужно держаться вместе»

Джон Стоунз выразил разочарование после поражения от «Арсенала».

В воскресенье «Манчестер Сити» проиграл на выезде со счетом 1:5 в матче 24-го тура АПЛ .

«Это тяжело. Нам всем трудно принимать поражения. Сложно выразить это словами сразу после такой игры. Наша гордость задета. Приношу извинения болельщикам, которые приехали сюда, чтобы это увидеть. То, как мы играли в последние 30 минут, было неприемлемо. Это не свойственно нам как команде. Неприятно оказываться в ситуации, когда ты или твоя команда не похожи на себя.

Стоит отдать должное «Арсеналу ». Играть здесь непросто, и они были действительно хороши. Думаю, что в течение 60-65 минут мы порой показывали отличный футбол. Потом случился переломный момент, и все обернулось против нас. Я зол и разочарован собой и командой, из-за результата и по многим причинам.

Мы хотим оправиться от этого, быстрее прийти в себя, а не стереть это. Я верю, что такие моменты делают сильнее и заставляют извлекать уроки, осознавать, чего мы добились за эти сезоны и на что мы способны. Наши фанаты и все, кто следит за нами, переживали хорошие и плохие времена. Сегодня был один из самых неудачных моментов, и мы должны все исправить.

Я бы не сказал, что [период доминирования «Манчестер Сити»] закончился. Я до сих пор не разобрался, почему мы не добиваемся результатов, как в предыдущие сезоны. У нас есть страсть. У каждого из нас правильные намерения, а это одна из самых важных вещей.

Мы пришли к тому, что имеем, не без трудностей, которые случаются в карьере у каждого, чтобы привести нас туда, где мы находимся сейчас, и мы все должны держаться вместе. Это ключевой момент – мы не должны обвинять друг друга», – сказал защитник «Манчестер Сити ».