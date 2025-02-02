Артета о «Сити»: «Они могут выиграть 15 матчей подряд сейчас – Пеп показывает это уже 9 лет в Англии. Они все еще здесь, несмотря на все произошедшее»

Микель Артета уверен, что не стоит недооценивать «Манчестер Сити».

«Арсенал» примет команду Пепа Гвардиолы в 24-м туре АПЛ. Матч пройдет сегодня в 19:30 по московскому времени.

– В воскресенье вы сыграете против «Сити». Думаете ли вы, что сможете воспользоваться их предполагаемой плохой формой?

– Нет. Я очень хорошо знаю команду, игроков и тренерский штаб Пепа . С ними нельзя принимать ничего как должное. Несмотря на все, что с ними произошло, «Сити» все еще здесь. Со всеми травмами и тому подобным, они уже показали, что могут сейчас выиграть 15 матчей подряд.

Пеп уже 9 лет доказывает, что может добиться этого в Англии. Дело в том, что его планка настолько высока, что подняться выше сложно.

Так что либо продолжаешь в том же духе и побеждаешь, либо люди скажут, что вы откатываетесь назад... Основываясь только на результатах, которые они видят, а не на проделанной работе, которая будет такой же или даже лучше, чем раньше, – заявил главный тренер «Арсенала ».