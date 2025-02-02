  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артета о «Сити»: «Они могут выиграть 15 матчей подряд сейчас – Пеп показывает это уже 9 лет в Англии. Они все еще здесь, несмотря на все произошедшее»
2

Артета о «Сити»: «Они могут выиграть 15 матчей подряд сейчас – Пеп показывает это уже 9 лет в Англии. Они все еще здесь, несмотря на все произошедшее»

Микель Артета уверен, что не стоит недооценивать «Манчестер Сити».

«Арсенал» примет команду Пепа Гвардиолы в 24-м туре АПЛ. Матч пройдет сегодня в 19:30 по московскому времени.

– В воскресенье вы сыграете против «Сити». Думаете ли вы, что сможете воспользоваться их предполагаемой плохой формой?

– Нет. Я очень хорошо знаю команду, игроков и тренерский штаб Пепа. С ними нельзя принимать ничего как должное. Несмотря на все, что с ними произошло, «Сити» все еще здесь. Со всеми травмами и тому подобным, они уже показали, что могут сейчас выиграть 15 матчей подряд.

Пеп уже 9 лет доказывает, что может добиться этого в Англии. Дело в том, что его планка настолько высока, что подняться выше сложно.

Так что либо продолжаешь в том же духе и побеждаешь, либо люди скажут, что вы откатываетесь назад... Основываясь только на результатах, которые они видят, а не на проделанной работе, которая будет такой же или даже лучше, чем раньше, – заявил главный тренер «Арсенала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoАрсенал
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити
болельщики
logoМикель Артета
logoПеп Гвардиола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Арсенал» разгромил «Манчестер Сити» – 5:1! У Хавертца 1+1, у Райса два ассиста, Эдегор забил на 2-й минуте после ошибки Аканджи, у Холанда гол
2642 февраля, 18:21
«Арсенал» впервые за 10 лет котируется фаворитом против «Ман Сити»
92 февраля, 06:20
Артета об игре с «Сити»: «Победа в важных матчах – всегда что-то особенное. Это было бы большим стимулом для «Арсенала»
31 января, 14:30
Гвардиола об отношениях с Артетой: «С ним и его семьей – исключительные. Сейчас мы не на связи, но уважение между нами есть всегда»
331 января, 13:45
Рекомендуем
Главные новости
Палмер создал 32 голевых момента за 2 месяца – больше, чем любой игрок топ-5 лиг. У хавбека «Челси» 0 ассистов на этом отрезке
1714 минут назад
«Локомотив» о штрафе Дзюбы: «Все субъекты футбола должны уважать друг к друга. Существуют нормы поведения и рамки приличия, преступать которые запрещено и наказуемо»
415 минут назад
«Сантос» по просьбе Неймара ведет переговоры о переходе Паредеса. Они дружат со времен «ПСЖ»
824 минуты назад
Невилл об «МЮ»: «Думал, с приходом Аморима все наладится, но стало намного хуже. Чем больше вы проигрываете, тем сложнее заставить игроков поверить в вашу идею»
2234 минуты назад
️️️️️️ «Ле-Ман» – «ПСЖ». Показываем бесплатно вместе с телеканалом «Старт». Стартуем в 23:10
37 минут назад
Роналду считает, что изменил футбол: «Особенно в плане восстановления. Я поменял взгляды многих футболистов»
2146 минут назад
У Соболева 3 гола в 5 товарищеских матчах за «Зенит». Форвард сравнял счет в матче с ЦСКА на 90-й минуте
4157 минут назад
Winline Зимний Кубок РПЛ. «Зенит» обыграл ЦСКА по пенальти, «Краснодар» одолел «Динамо»
445сегодня, 18:31
«Зенит» подпишет Саласара в ближайшие дни. Хавбек присутствует на матче с ЦСКА
31сегодня, 18:27
«Зенит» предложит 30+8 млн евро за Уэсли. Продажа станет рекордной в бразильском футболе для правых защитников, если «Фламенго» согласится (Bolavip)
128сегодня, 18:17
Ко всем новостям
Последние новости
«Ле-Ман» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:10
33 секунды назад
«Пари НН» арендовал форварда «Велес Сарсфилд» Весино на год с правом выкупа
14 минут назадФото
«Аталанта» – «Болонья». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
230 минут назад
Нигматуллин о возвращении Промеса в РПЛ: «У человека несколько уголовных дел, а он будет спокойно играть в футбол? Нет гарантий, что его снова не закроют»
232 минуты назад
Канисарес об ЛЧ: «Сити» далек от своего пика, но это гранд, способный провести выдающийся матч. Для «Реала» это противостояние – большой риск»
345 минут назад
Анри о семейных трудностях Пепа: «Сложно руководить командой, когда ты ментально не в порядке из-за того, что происходит за пределами поля»
4сегодня, 18:29
«КНДР с нетерпением ждет возможности сыграть с Россией». Менеджер северокорейской сборной о возможном матче
10сегодня, 18:26
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома принимает «Персеполис», «Пахтакор» уступил «Аль-Гарафе»
2сегодня, 18:01Live
Кубок Франции. 1/8 финала. «Ле-Ман» примет «ПСЖ» (трансляция на Спортсе’‘), «Лилль» играет с «Дюнкерком»
1сегодня, 18:00Live
Экс-игрок «Зенита» Родич: «РПЛ точно не говно – уровень хороший, но не тот, что раньше. Топ-легионерам неинтересно приезжать в Россию из-за отсутствия еврокубков»
7сегодня, 17:45
Рекомендуем