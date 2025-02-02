«Тоттенхэм» выиграл в АПЛ впервые за 8 матчей – победным стал автогол «Брентфорда». Было 6 поражений и ничья, дальше – «МЮ»
«Тоттенхэм» одержал победу впервые за 8 матчей в АПЛ.
Сегодня «шпоры» обыграли «Брентфорд» (2:0) в матче 24-го тура Премьер-лиги. Победным для команды Энджа Постекоглу стал автогол хавбека «Брентфорда» Витали Янельта на 29-й минуте.
Ранее «Тоттенхэму» не удавалось победить в 7 матчах АПЛ подряд – 6 поражений и ничья с «Вулверхэмптоном» (2:2). Последний раз лондонцы побеждали в лиге 15 декабря в матче с «Саутгемптоном» (5:0).
«Тоттенхэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 24 турах. В следующем матче «шпоры» примут «Манчестер Юнайтед».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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