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  • «Тоттенхэм» выиграл в АПЛ впервые за 8 матчей – победным стал автогол «Брентфорда». Было 6 поражений и ничья, дальше – «МЮ»
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«Тоттенхэм» выиграл в АПЛ впервые за 8 матчей – победным стал автогол «Брентфорда». Было 6 поражений и ничья, дальше – «МЮ»

«Тоттенхэм» одержал победу впервые за 8 матчей в АПЛ.

Сегодня «шпоры» обыграли «Брентфорд» (2:0) в матче 24-го тура Премьер-лиги. Победным для команды Энджа Постекоглу стал автогол хавбека «Брентфорда» Витали Янельта на 29-й минуте.

Ранее «Тоттенхэму» не удавалось победить в 7 матчах АПЛ подряд – 6 поражений и ничья с «Вулверхэмптоном» (2:2). Последний раз лондонцы побеждали в лиге 15 декабря в матче с «Саутгемптоном» (5:0).

«Тоттенхэм» занимает 14-е место в таблице АПЛ, набрав 27 очков в 24 турах. В следующем матче «шпоры» примут «Манчестер Юнайтед».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия
logoБрентфорд
logoЭндж Постекоглу
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