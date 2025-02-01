Постекоглу о трансферах: «Тоттенхэм» – все еще большой клуб, который может бороться за награды. Много футболистов доступны, но подойдут ли они нам? Вот в чем вопрос»
Эндж Постекоглу считает, что Тоттенхэм является большим клубом.
Об этом главный тренер «шпор» заявил в контексте трансферной политики клуба.
«Это по-прежнему большой клуб. Это все еще клуб, который может бороться за награды, и все зависит от того, видит ли футболист потенциал, который видим мы или который вижу я.
Единственное, чего я не хочу делать, так это подписывать кого-то, кто станет просто еще одним игроком команды. Не думаю, что это имеет смысл, зная, что нас ждет.
Поэтому мы ищем одного или двух игроков, которые помогут нам в том, что нас ждет впереди, но они должны подойти нам и соответствовать тому, что мы делаем.
Это сложный момент. Много футболистов доступны, но подойдут ли они [нам]? Вот в чем вопрос», – сказал Эндж Постекоглу.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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