Постекоглу о трансферах: «Тоттенхэм» – все еще большой клуб, который может бороться за награды. Много футболистов доступны, но подойдут ли они нам? Вот в чем вопрос»

Эндж Постекоглу считает, что Тоттенхэм является большим клубом.

Об этом главный тренер «шпор» заявил в контексте трансферной политики клуба.

«Это по-прежнему большой клуб. Это все еще клуб, который может бороться за награды, и все зависит от того, видит ли футболист потенциал, который видим мы или который вижу я.

Единственное, чего я не хочу делать, так это подписывать кого-то, кто станет просто еще одним игроком команды. Не думаю, что это имеет смысл, зная, что нас ждет.

Поэтому мы ищем одного или двух игроков, которые помогут нам в том, что нас ждет впереди, но они должны подойти нам и соответствовать тому, что мы делаем.

Это сложный момент. Много футболистов доступны, но подойдут ли они [нам]? Вот в чем вопрос», – сказал Эндж Постекоглу .