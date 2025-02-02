«Челси» продал Казадеи «Торино» за 15 млн евро. Хавбек подписал контракт до 2029-го
Чезаре Казадеи стал игроком «Торино».
Ранее сообщалось, что полузащитник перейдет из «Челси» за 15 млн евро. Лондонцы также сохранят 25% от суммы следующего трансфера итальянца.
22-летний футболист подписал контракт с итальянским клубом до 30 июня 2029 года.
В этом сезоне хавбек принял участие в 6 матчах «Челси» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: torinofc.it
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Торино»
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