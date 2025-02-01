Эмери об отмене гола Малена: «Иногда кажется, что даже ВАР совершает ошибки. Офсайда не было, Роджерс не касался мяча»

Унаи Эмери не согласился с ВАР в эпизоде с незасчитанным голом «Астон Виллы».

Бирмингемский клуб уступил на выезде «Вулверхэмптону » (0:2).

На 55-й минуте встречи форвард «Виллы» Дониэл Мален отличился после розыгрыша стандарта. Однако взятие ворот было отменено решением ВАР – арбитры посчитали, что Морган Роджерс блокировал соперника, находясь в офсайде.

«Это задача ВАР. Они посмотрели и сказали. Там не было офсайда, потому что он не касался мяча.

Но это работа ВАР. Хотя иногда мне кажется, что даже они совершают ошибки», – сказал главный тренер «Астон Виллы ».

Фото: кадр из трансляции Viaplay