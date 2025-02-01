Эмери об отмене гола Малена: «Иногда кажется, что даже ВАР совершает ошибки. Офсайда не было, Роджерс не касался мяча»
Унаи Эмери не согласился с ВАР в эпизоде с незасчитанным голом «Астон Виллы».
Бирмингемский клуб уступил на выезде «Вулверхэмптону» (0:2).
На 55-й минуте встречи форвард «Виллы» Дониэл Мален отличился после розыгрыша стандарта. Однако взятие ворот было отменено решением ВАР – арбитры посчитали, что Морган Роджерс блокировал соперника, находясь в офсайде.
«Это задача ВАР. Они посмотрели и сказали. Там не было офсайда, потому что он не касался мяча.
Но это работа ВАР. Хотя иногда мне кажется, что даже они совершают ошибки», – сказал главный тренер «Астон Виллы».
Фото: кадр из трансляции Viaplay
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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