У «Аталанты» 1 победа в 6 последних матчах Серии А
«Аталанта» одержала лишь 1 победу в 6 последних матчах Серии А.
Команда Джан Пьеро Гасперини сыграла вничью с «Торино» (1:1) в 23-м туре.
С 28 декабря «Аталанта» провела 6 матчей в рамках чемпионата Италии и одержала победу лишь в одном них. Также было 4 ничьих и одно поражение.
Клуб из Бергамо занимает третье место в таблице Серии А с 47 очками. В следующем туре «Аталанта» встретится с «Вероной» в гостях 9 февраля.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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