У «Аталанты» 1 победа в 6 последних матчах Серии А

«Аталанта» одержала лишь 1 победу в 6 последних матчах Серии А.

Команда Джан Пьеро Гасперини сыграла вничью с «Торино » (1:1) в 23-м туре.

С 28 декабря «Аталанта » провела 6 матчей в рамках чемпионата Италии и одержала победу лишь в одном них. Также было 4 ничьих и одно поражение.

Клуб из Бергамо занимает третье место в таблице Серии А с 47 очками. В следующем туре «Аталанта» встретится с «Вероной» в гостях 9 февраля.