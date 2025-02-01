Данзо не перейдет в «Ювентус» из-за отказа «Ланса» отдать защитника в аренду. Альтернативы туринцев – Келли, Гогличидзе и Кристенсен

Кевин Данзо не перейдет в «Ювентус».

Переговоры туринского клуба и «Ланса » сорвались из-за того, что французская команда отказалась от варианта с арендой 26-летнего центрального защитника.

Ранее сообщалось , что итальянцы предложили 25 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами за выкуп футболиста.

Теперь «Ювентус » сосредоточится на других вариантов для укрепления линии обороны. Среди альтернатив называются Ллойд Келли , Саба Гогличидзе , Андреас Кристенсен .