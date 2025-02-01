Данзо не перейдет в «Ювентус» из-за отказа «Ланса» отдать защитника в аренду. Альтернативы туринцев – Келли, Гогличидзе и Кристенсен
Кевин Данзо не перейдет в «Ювентус».
Переговоры туринского клуба и «Ланса» сорвались из-за того, что французская команда отказалась от варианта с арендой 26-летнего центрального защитника.
Ранее сообщалось, что итальянцы предложили 25 миллионов евро плюс 2 миллиона бонусами за выкуп футболиста.
Теперь «Ювентус» сосредоточится на других вариантов для укрепления линии обороны. Среди альтернатив называются Ллойд Келли, Саба Гогличидзе, Андреас Кристенсен.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
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