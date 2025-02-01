«ПСЖ» не проигрывает в Лиге 1 в этом сезоне – 15 побед и 5 ничьих

«ПСЖ» идет без поражений в Лиге 1.

Команда Луиса Энрике обыграла «Брест » на выезде со счетом 5:2 в 20-м туре.

В текущем сезоне чемпионата Франции парижане одержали 15 побед и 5 раз сыграли вничью. Поражений нет.

«ПСЖ » лидирует в турнирной таблице с 50 очками. Отрыв от «Марселя» (игра в запасе), идущего вторым – 13 баллов.